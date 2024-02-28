Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо критикует заявление президента Макрона о возможности отправки войск на Украину, считая это шагом к мировой войне.

Флориан Филиппо, возглавляющий французскую партию "Патриоты", решительно осудил недавние высказывания Эмманюэля Макрона о возможности направления военных контингентов западных стран на Украину. Филиппо утверждает, что такие действия могли бы непосредственно втянуть Францию и Россию, обе ядерные державы, в открытый конфликт, что несет угрозу глобального масштаба.

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Выражая свое недоумение и беспокойство, Филиппо подчеркивает, что любое военное вмешательство должно получить однозначное одобрение от французского парламента, что является демократическим принципом и гарантией ответственного принятия решений. Он также обращает внимание на отсутствие поддержки данной инициативы со стороны многих международных союзников Франции, что, по его мнению, подчеркивает спорность и потенциальную опасность такого шага.

В знак протеста против возможного военного вмешательства и демонстрации поддержки мирного разрешения ситуации на Украине, партия "Патриоты" планирует провести массовую акцию в центре Парижа. Филиппо призывает к рассмотрению альтернативных путей решения кризиса и выступает за идею выхода Франции из НАТО, аргументируя это стремлением к суверенной внешней политике, основанной на принципах мира и независимости.