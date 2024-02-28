МИД Беларуси объяснил размещение ядерного оружия на своей территории как необходимую защитную меру в ответ на усиление военного потенциала стран Евросоюза и членов НАТО

МИД Беларуси заявил, что решение о размещении ядерного оружия на территории страны полностью оправдано учитывая усиление военного потенциала стран Евросоюза. По мнению белорусского внешнеполитического ведомства, такие действия являются защитной мерой в ответ на расширение военного присутствия стран НАТО в Европе.

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В МИД подчеркнули, что критика со стороны Евросоюза не учитывает факт, что Беларусь действует в рамках международного права, защищая свою независимость и суверенитет. Отмечается, что введение экономических санкций против Беларуси европейскими странами нарушает Будапештский меморандум, который обязывает уважать суверенитет и территориальную целостность стран.

МИД также напомнил о непризнании некоторыми странами юридической силы Будапештского меморандума, несмотря на его роль в обеспечении безопасности и стабильности в регионе. В ответ на это, Беларусь видит в своих действиях логичный ответ на внешние вызовы и давление.