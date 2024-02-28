После отзыва лицензии у Киви банка, владельцы Qiwi-кошельков получили статус кредиторов третьей очереди.

После отзыва лицензии у Киви банка, многие пользователи оказались перед вопросом о возврате средств со своих электронных кошельков. Согласно последним данным Агентства по страхованию вкладов, владельцы Qiwi-кошельков теперь классифицируются как кредиторы третьей очереди в процессе ликвидации банка.

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Электронные деньги на кошельках Qiwi, как уточнили в агентстве, не подлежат страхованию по Федеральному закону № 177, однако это не лишает пользователей права на возврат средств. Для обращения за выплатами необходимо предпринять следующие шаги:

Заполнить заявление на возврат средств.

Приложить копии документов, подтверждающих личность и право владения кошельком.

Отправить документацию по указанному адресу в Москве.

Агентство обещает рассмотреть заявления в течение месяца после их получения, обеспечивая возможность возврата средств даже после завершения процесса ликвидации банка.

Отзыв лицензии у Киви банка привел к ограничениям в предоставлении услуг, включая оплату мобильной связи и интернета, а также взаимодействие с рядом российских банков. Пользователи столкнулись с трудностями при выполнении операций через приложения Точка, АТР и ОТП-банка, а также с задержками выплат зарплат и операций на криптобирже СommEX.

В качестве меры противодействия мошенничеству Агентство по страхованию вкладов предостерегло пользователей о появлении фальшивых сайтов, имитирующих Киви банк. Гражданам рекомендовано проявлять осторожность и не передавать личные данные третьим лицам.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, Агентство по страхованию вкладов заверило, что имеется достаточно активов для покрытия требований всех кредиторов, включая владельцев электронных кошельков, с общим объемом средств на счетах в размере 4,4 млрд рублей.



