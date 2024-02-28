Издание The Military Watch выделило значительное усиление боевых возможностей истребителей Су-34 ВКС России за счет использования планирующих бомб с УМПК.

Американский аналитический журнал The Military Watch выделил революционные изменения в военной авиации, связанные с внедрением Россией уникальных планирующих бомб для истребителей Су-34. Эти боеприпасы, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), могут пролетать до 70 км, что позволяет атаковать цели с безопасного расстояния, избегая зон ПВО.

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Су-34, благодаря своим характеристикам, выходит на передний край авиационной техники, превосходя по дальности полета и выносливости многие существующие истребители. Это дает возможность использовать тяжелые боеприпасы, не уступающие по мощности вооружению стратегических бомбардировщиков, но при этом обладающие гораздо большей точностью и маневренностью.

Кроме того, подчеркивается, что внедрение УМПК в арсенал Су-34 значительно повышает эффективность выполнения боевых задач, уменьшая время на подготовку и выполнение миссий. Это не только экономит ресурсы, но и увеличивает оперативность воздушных сил в критических ситуациях.

Ранее аналитики также отметили усиление боевого потенциала истребителей Су-57 за счет адаптации крылатых ракет Х-69 (Х-59МК2), что расширяет спектр возможностей ВКС России в использовании передовых технологий для достижения тактических преимуществ.