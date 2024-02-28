Законопроект о регистрации электросамокатов в России не нашел поддержки в правительстве и Госдуме из-за сомнений в его эффективности и потенциальной нагрузке на регистрационные органы.

В России предложение о введении регистрации для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) столкнулось с отрицательной реакцией со стороны правительства и профильного комитета Госдумы. Законопроект, направленный на урегулирование использования СИМ и обеспечение соблюдения ПДД пользователями, был предложен в октябре 2023 года, но не получил поддержки и рекомендован к отклонению на первом чтении.

реклама

Основной аргумент против законопроекта заключается в том, что его реализация не способствует решению проблемы с нарушениями правил дорожного движения среди пользователей СИМ. Кроме того, выражена озабоченность по поводу возможной нагрузки на регистрационные органы при оформлении электросамокатов на собственников или переоформлении на новых владельцев. Создание отдельной службы для управления вопросами СИМ потребовало бы дополнительных затрат из федерального бюджета, что также признано нецелесообразным.

Тем не менее, ранее было выражено поддержание инициативы о введении штрафов за управление СИМ в состоянии алкогольного опьянения, предусматривающей наказание в размере 30 тыс. рублей.