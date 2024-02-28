Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко анонсировал конкурс "Студенческий стартап", в котором 2 тысячи студентов получат по миллиону рублей на разработку технологических проектов.





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Заместитель председателя правительства РФ, Дмитрий Чернышенко, объявил о запуске программы "Студенческий стартап", благодаря которой две тысячи молодых инноваторов смогут рассчитывать на финансовую поддержку в размере одного миллиона рублей для своих проектов. Инициатива, разработанная Министерством науки и высшего образования РФ, нацелена на стимулирование технологического предпринимательства среди студентов и поддержку проектов, способствующих развитию ключевых секторов экономики, включая ИИ, станкостроение, микроэлектронику и разработку дронов.

Конкурс открыт для учащихся любых специализаций и направлений обучения, в том числе для иностранных студентов, готовых предложить инновационные решения в сферах, таких как цифровизация, медтехнологии, химическое производство, создание новых устройств, биотехнологии, креативные индустрии и энергосбережение.

В предыдущие годы программа привлекла более 10 тысяч участников, среди которых многие уже воплотили в жизнь свои идеи благодаря полученной поддержке. Примеры успешных проектов включают разработку устройств для отслеживания местоположения, экологических дронов для очистки акваторий и роботизированных помощников.

Заявки на участие принимаются до 15 апреля 2024 года, а к числу потенциальных участников относятся не только студенты, но и молодые изобретатели из школ и колледжей.