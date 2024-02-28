После нового круга западных санкций App Store удалил приложение «Автодора» из российских банков

Пользователи Apple столкнулись с новой волной исключений из App Store, затронувшей приложения крупных российских компаний, включая банки и сервисы для автовладельцев. В этот раз список удаленных приложений расширился после введения западных санкций, что затронуло миллионы пользователей по всей России.

Среди исключенных приложений - "Автодор" для оплаты проезда по федеральным трассам и несколько банковских приложений, в том числе тех, что связаны с системой "Мир". Также из магазина исчезли приложения для быстрого перевода средств и получения кешбека. Удаление затронуло не только финансовые сервисы, но и приложения ритейлеров, например, сети магазинов "М.Видео".

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Тем не менее, представители затронутых компаний призывают пользователей не удалять уже установленные приложения, поскольку они продолжают функционировать. Обновлять их, однако, уже не получится.

В ответ на ограничения App Store и Google Play, в России рассматриваются способы облегчения доступа к приложениям для пользователей iOS, включая возможность установки программ из альтернативных источников, аналогично практике в ЕС. В планах также создание российского альтернативного магазина приложений для устройств Apple под названием NashStore.