Сотрудники ижевского электромеханического завода «Купол», который считается флагманом концерна «Алмаз-Антей», начал глубокую модернизацию зенитно-ракетного комплекса семейства «Тор».

Ижевский завод "Купол", известный как ключевой участник оборонного концерна "Алмаз-Антей", приступил к масштабной модернизации системы зенитно-ракетных комплексов "Тор". Руководитель завода Фанил Зиятдинов поделился планами значительного усиления боевых качеств этой военной техники.

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За последние десять лет предприятие существенно расширило свой ассортимент продукции, начав выпуск четырех версий "Тор-М2", что стало значимым шагом в развитии завода от производства одной модели к разнообразию модификаций.

Зиятдинов акцентировал внимание на том, что будущие модернизации позволят зенитно-ракетным комплексам существенно повысить не только боевую эффективность, но и эксплуатационные характеристики, давая преимущество над текущими моделями.

"Купол" намерен продолжать расширять спектр производимых изделий, что напрямую влияет на укрепление обороноспособности страны. При поддержке стабильного государственного оборонного заказа завод располагает необходимыми ресурсами для дальнейшего развития и инвестиций в производственные мощности.

ЗРК "Тор" предназначены для защиты наземных войск от различных воздушных угроз, включая ракеты, авиабомбы, дроны и самолеты. Эти системы уже зарекомендовали себя как эффективное средство противовоздушной обороны, способное уничтожать беспилотные летательные аппараты на разных высотах, включая такие модели, как "Лелека", "Баба-Яга", "Фурия".