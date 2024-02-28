Яндекс усиливает безопасность с биометрической авторизацией

Российский интернет-гигант Яндекс представил обновление для своей системы идентификации Яндекс ID, предлагая пользователям безопасный способ доступа к своим сервисам через биометрическую аутентификацию. Теперь, благодаря использованию отпечатков пальцев и распознаванию лица, вход в аккаунты стал не только удобнее, но и значительно безопаснее.

реклама

Данный шаг стал доступен благодаря внедрению международного веб-стандарта WebAuthn, который гарантирует, что созданные для входа ключи невозможно скопировать или подделать. Важно отметить, что Яндекс не хранит биометрическую информацию на своих серверах. Вся чувствительная информация остается исключительно на устройствах пользователей, будь то смартфон, планшет или умные часы, что обеспечивает дополнительный уровень конфиденциальности и безопасности.

Процесс настройки новой функции максимально прост и интуитивно понятен. Пользователям необходимо зайти в свой личный кабинет Яндекс ID и найти опцию входа с использованием биометрии. Система позволяет создать до десяти уникальных ключей для различных устройств, что позволяет настроить безопасный доступ к своим аккаунтам с любого устройства.

Помимо новой системы аутентификации, Яндекс продолжает разрабатывать и внедрять различные средства защиты от мошенничества. Недавно была запущена функция для определения номеров в мессенджерах WhatsApp и Viber, цель которой — защитить пользователей от взлома и обмана, часто осуществляемого под видом официальных сообщений от финансовых организаций.