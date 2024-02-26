Вышел Linux-дистрибутив Wubuntu, в точности копирующий интерфейс Windows 11

Недавно появился на свет новый Linux-дистрибутив под названием Wubuntu. Он представляет собой уникальное сочетание возможностей операционных систем Linux и Windows. Главная особенность Wubuntu заключается в том, что он обладает интерфейсом, который практически неотличим от Windows 11, однако при этом полностью базируется на Linux Ubuntu.

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Пользователи, которые привыкли к Windows 11, найдут Wubuntu чрезвычайно удобным в использовании благодаря знакомой панели задач, цветовой гамме, обоям рабочего стола и даже горячим клавишам. В то же время, дистрибутив способен запускать приложения Windows, включая файлы с расширением .exe и .msi, что делает его весьма привлекательным для пользователей, привыкших к Windows-приложениям.

Одним из основных преимуществ Wubuntu является его низкое потребление системных ресурсов. Это делает его идеальным выбором для владельцев старых компьютеров, которые не могут справиться с завышенными требованиями Windows 11. Кроме того, установка Wubuntu не требует значительных затрат времени или дополнительных обновлений оборудования.

Помимо версии с интерфейсом Windows 11, существует также вариант Wubuntu с графической средой Cinnamon, напоминающей Windows 10. Этот вариант обеспечивает те же возможности запуска Windows-приложений, но при этом требует еще меньше системных ресурсов, что делает его еще более привлекательным для пользователей со старыми компьютерами.

Wubuntu доступен для бесплатного скачивания и установки, однако за некоторые дополнительные функции может потребоваться небольшая плата. Тем не менее, общее соотношение цены и качества делает этот дистрибутив весьма привлекательным для широкого круга пользователей.



