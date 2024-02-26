«Микрон» выпустил в массовую продажу микроконтроллер на ядре RISC-V

Российская компания "Микрон" вывела на рынок новый 32-битный микроконтроллер "MIK32 Амур", основанный на архитектуре RISC-V. Этот продукт представляет собой значимый шаг в развитии отечественной электроники и обладает широким спектром применения, включая промышленные системы автоматизации, смарт-устройства для дома, системы безопасности и другие.

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Одним из ключевых преимуществ нового микроконтроллера является его низкое энергопотребление и криптозащита, что делает его идеальным выбором для применения в различных областях, где требуется стабильная и надежная работа. Кроме того, полный цикл производства в России обеспечивает стабильность поставок и минимизирует зависимость от импортных поставок.

Новый микроконтроллер уже доступен для приобретения как у официальных дилеров, так и непосредственно на заводе "Микрон". Его функциональные возможности и характеристики делают его востребованным инструментом как для крупных промышленных предприятий, так и для стартапов и инженерных проектов.

Среди ключевых технических характеристик микроконтроллера "MIK32 Амур" стоит отметить ОПЗУ объемом 256 бит, ОЗУ объемом 16 КБ, ПЗУ (EEPROM) объемом 8 кБ, а также возможность подключения внешней памяти программ (QSPI Flash) до 16 МБ. Таймеры микроконтроллера поддерживают 16- и 32-разрядные версии с функциями ШИМ и захвата/сравнения сигналов.

"MIK32 Амур" от "Микрон" обещает стать важным компонентом в сфере разработки инновационных технологий и повысить конкурентоспособность российской электроники на мировом рынке.



