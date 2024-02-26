В России зафиксирован резкий рост цен на иностранную электронику в 2023 году, с iPhone в качестве лидера по удорожанию.

В ходе итогов 2023 года российские ритейлеры вынесли неприятное заключение: цены на ноутбуки, планшеты и смартфоны в стране ощутимо выросли. Особенно это затронуло продукцию Apple, в частности, смартфоны iPhone.

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Эксперты связывают подорожание с рядом факторов, среди которых неуклонно растущая инфляция и ухудшение курса рубля, а также повышение ключевой ставки Центробанка. Ноутбуки с экранами от 12 до 17 дюймов подорожали на 13%, а мобильные ПК с дисплеем от 17 дюймов – на 12,5%.

Цены на планшеты также увеличились на 9%. Отсутствие адекватных российских аналогов создает дефицитную ситуацию на рынке, что дополнительно подогревает спрос на иностранную электронику.

Кроме того, на цены оказывает влияние ситуация с безопасностью морских путей из-за действий "пиратов" в Красном море. Атаки на торговые суда приводят к увеличению логистических издержек, что также отражается на конечной стоимости техники. Эксперты предупреждают, что без решения этой проблемы цены на электронику в России будут продолжать расти, что делает современные гаджеты еще менее доступными для россиян.



