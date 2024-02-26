Anker представила на MWC 2024 новые наушники AeroFit Pro и AeroFit с открытым дизайном, предназначенные для активных пользователей.

На выставке MWC 2024 компания Anker анонсировала две новые модели наушников под брендом Soundcore: AeroFit Pro и AeroFit. Эти устройства отличаются открытым дизайном, позволяя пользователям оставаться на связи с окружающей средой во время прослушивания музыки. Наушники легко фиксируются за ушами благодаря специальной конструкции в виде крючка, что делает их идеальным выбором для занятий спортом.

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Обе модели оборудованы большими аудиодрайверами, поддерживают Bluetooth 5.3 и могут одновременно подключаться к двум устройствам, упрощая переключение между ними. AeroFit Pro выделяются поддержкой аудиокодека LDAC и Spatial Audio, в то время как AeroFit ориентированы на более экономичных пользователей, предлагая стандартные кодеки AAC и SBC.

По сравнению с AeroFit, модель Pro обладает увеличенной автономностью работы до 14 часов от одного заряда и возможностью расширения до 46 часов с помощью зарядного кейса. Обе модели поддерживают быструю зарядку, обеспечивающую несколько часов воспроизведения после короткого подключения к питанию.

AeroFit Pro защищены от стройлового воздействия воды по стандарту IPX5, в то время как AeroFit имеют более высокую степень защиты IPX7, что делает их водонепроницаемыми и идеальными для использования в любых погодных условиях. Обе модели оснащены двумя микрофонами для качественной передачи звука во время звонков.



