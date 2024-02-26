Ракета "Ангара-А5" проходит последние электроиспытания перед запуском, запланированным на начало апреля. Эти испытания необходимы для проверки всех систем ракеты.

Российская тяжелая ракета "Ангара-А5" близится к завершению подготовительного этапа перед запланированным на начало апреля стартом. Сейчас ракета проходит цикл штатных электрических проверок, которые являются ключевым этапом перед финальной стыковкой с космической головной частью. Эти испытания воспроизводят условия полета и предназначены для проверки всех систем на корректную работу в условиях, максимально приближенных к настоящему запуску.

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После успешного завершения электроиспытаний, "Ангара-А5" будет готова к транспортировке на стартовый комплекс космодрома "Восточный". Роскосмос подтверждает, что общая сборка ракеты уже завершена, и остается лишь провести ряд финальных проверок перед стартом.

"Ангара-А5" разрабатывается с возможностью многократного использования ее компонентов, что существенно снизит стоимость космических запусков в будущем. По данным НПО "Энергомаш", центральный двигатель ракеты спроектирован так, чтобы выдерживать до трех включений в течение одного полета, а весь блок - до десяти полетов.

В текущем году ожидается завершение летных испытаний "Ангары-А5", что станет значительным шагом в развитии российской космической программы. Планируется, что в ближайшие годы Россия сможет производить до восьми таких ракет в год, что укрепит ее позиции на международном рынке космических запусков.