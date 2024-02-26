Российские защитные решетки на башнях танков вызвали зависть у Military Watch Magazine своей уникальной защитой от удара ПТУР и беспилотников-камикадзе

Уникальная конструкция защитных решеток, названная "мангалом", установленная на российских боевых танках, вызвала восторг и зависть у международного оборонного издания Military Watch Magazine. Эти инновационные защитные системы, разработанные для отражения атак противотанковых управляемых ракет и дронов-камикадзе, уже нашли свое применение за рубежом, будучи адаптированы армиями Израиля, Индии, Китая и других стран.

реклама

Защитные "мангалы", демонстрирующие высокую эффективность в сохранении целостности и боеспособности танков даже после прямых атак, были особенно отмечены в связи с анализом повреждений танка Т-90М "Прорыв" после встречи с беспилотником-камикадзе. Несмотря на некоторые повреждения внешних защитных элементов и динамической защиты "Контакт-1", основной корпус танка остался неповрежденным, что позволило ему вернуться на службу после краткосрочного ремонта.

"Мангалы" представляют собой решетчатые экраны, устанавливаемые на верхнюю часть башни танка, эффективно блокирующие проникновение боевых частей ракет и беспилотников внутрь танка. Дополнительно по бокам этих конструкций размещена гибкая противокумулятивная сетка, упрощающая эвакуацию экипажа в случае критических повреждений.

Производством данного типа защиты занимается "Уралвагонзавод" – дочернее предприятие госкорпорации "Ростех". На сегодняшний день "мангалы" можно увидеть не только на танках Т-90М, Т-80БВМ, Т-72Б3М, но и на другой бронетехнике, включая БМП, самоходные артиллерийские установки и БТР, что делает их важной частью современной концепции обороны.