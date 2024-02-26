Научный руководитель ГосНИИАС Евгений Федосов анонсировал разработку боевого самолета шестого поколения в России к 2050 году.

Евгений Федосов, ведущий научный сотрудник Государственного института исследований в авиационной сфере (ГосНИИАС), анонсировал амбиции России по разработке истребителя шестого поколения в пределах следующих трех десятилетий. Проект, находящийся в стадии обсуждения между инженерами и военными экспертами, направлен на преодоление будущих военно-технических испытаний.

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Существующий истребитель Су-57, относящийся к пятому поколению, уже установил высокие стандарты для российской авиационной промышленности благодаря своим превосходным характеристикам и технологической оснащенности. Этот опыт послужит фундаментом для дальнейшего развития и создания еще более продвинутого истребителя.

При разработке нового поколения самолетов особое внимание уделяется экономическим аспектам, чтобы обеспечить оптимальное соотношение цены, качества и боевых возможностей. Федосов подчеркивает, что ключевым фактором является разработка самолета, который будет не только технологически продвинутым, но и экономически оправданным.



