VK добавила в «Почту», «Облако», «Заметки» и «Календарь» Mail.ru нейросети

VK интегрировала искусственный интеллект (ИИ) в свои сервисы «Почту», «Облако», «Заметки» и «Календарь» Mail.ru, чтобы упростить и автоматизировать ряд задач для пользователей. Это нововведение призвано облегчить жизнь людям, предоставляя им возможность использовать генеративные нейросетевые модели для создания и редактирования текстовых материалов различного характера.

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Нейросети теперь могут помогать в пересказе и выделении ключевой информации из входящих писем в «Почте Mail.ru», что значительно экономит время пользователя. Если нужно создать объемный текст, будь то длинное письмо, пост в социальных сетях или краткий доклад, пользователи могут задать параметры для своих текстов в «Облаке Mail.ru» и «Заметках Mail.ru», после чего нейросеть сгенерирует черновик текста.

В «Календаре» нейросетевая модель облегчает подготовку поздравлений для родных, друзей и коллег, позволяя пользователю указать желаемые параметры поздравления и сгенерировать уникальный текст. Полученный результат можно отредактировать, учитывая, что в текстах, сгенерированных нейросетями, могут встречаться опечатки.

VK предоставляет возможность протестировать эти новые функции в бета-версии, доступной для всех пользователей почтовых ящиков Mail.ru. После авторизации в сервисе пользователи получают инструкции по использованию нововведений.



