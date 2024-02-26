Ракета "Союз-2.1б" в скором времени отправит в космос гидрометеорологический спутник "Метеор-М" №2-4 с космодрома Восточный.

В преддверии уникального космического события, космодром Восточный активно готовится к запуску ракеты-носителя "Союз-2.1б", задачей которой станет доставка на орбиту Земли гидрометеорологического спутника "Метеор-М" №2-4. Операция запланирована на редкую дату – 29 февраля, точное время старта – 08:43 по московскому времени.

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Спутник "Метеор-М" №2-4 представляет собой ключевой элемент в системе мониторинга планеты, выполняя ряд критически важных функций: от наблюдения за погодными условиями и климатическими изменениями до изучения природных ресурсов и контроля за космической погодой. Он также играет важную роль в системе КОСПАС-САРСАТ, обеспечивая связь с аварийными радиобуями по всему миру, что критически важно для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Процесс подготовки к запуску требует тщательной и внимательной работы. Специалисты "Роскосмоса" потратили несколько недель на подготовительные операции, начиная с доставки ракеты и спутника на стартовую площадку и заканчивая финальными проверками систем. Эта миссия подчеркивает стремление России укрепить свои позиции в области космических исследований и развития спутниковой инфраструктуры, которая играет важную роль в научных исследованиях и обеспечении безопасности.



