Прорыв в 3D-печати: создание металлических изделий стало быстрее

Инновационный подход к 3D-печати, разработанный командой ученых из Массачусетского технологического института, обещает революцию в изготовлении металлических объектов. Техника, известная как Liquid Metal Printing (LMP), демонстрирует выдающуюся производительность за счет использования алюминия в жидком состоянии. Основная идея заключается в заливке расплавленного алюминия по специальному маршруту в слой из крошечных стеклянных сфер, что позволяет мгновенно формировать трехмерные объекты.

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Для достижения высокой скорости плавления алюминия исследователи сделали ставку на инновационное оборудование, включая тигель из графита и керамическое сопло для точной подачи металла. Этот метод позволяет в короткие сроки создавать объемные металлические конструкции, требуя лишь немного времени для их остывания.

Особую роль в процессе играют стеклянные шарики с диаметром в 100 микрон, выступающие в качестве основы для печатаемых форм. Они не только выдерживают экстремальные температуры до 700 градусов Цельсия, но и способствуют равномерному и быстрому охлаждению алюминия. Благодаря этому, производственный процесс существенно ускоряется, а качество готовых изделий остается на высоте.