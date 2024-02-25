Инженеры из Массачусетского технологического института (MIT) создали инновационную терагерцевую метку для борьбы с контрафактом, обеспечивающую высокую скорость и точность в определении подлинности товаров.

Инновационная разработка инженеров Массачусетского технологического института (MIT) представляет собой уникальную метку, работающую на терагерцевых волнах, которая может стать мощным инструментом в борьбе с контрафактной продукцией. Эта новая технология значительно превосходит традиционные методы аутентификации, такие как RFID-метки, по скорости и эффективности определения подлинности товаров.

реклама

Основной проблемой, с которой сталкивались производители при использовании идентификационных меток, была возможность обхода алгоритма аутентификации путем переклеивания метки с подлинного товара на подделку. Разработка MIT эффективно решает эту проблему благодаря уникальной структуре метки, создаваемой с помощью терагерцевых волн. Инженеры внесли на чипе несколько прорезей, действующих как зеркала для терагерцевых волн, создавая при этом неповторимый узор, аналогичный отпечатку пальца. Любая попытка снять и переклеить метку приведет к разрушению этого узора и немедленному выявлению подделки.

Метка размером всего 4 квадратных миллиметра может быть легко прикреплена к любым товарам, включая мелкие изделия, обеспечивая высокий уровень защиты от контрафактной продукции. Сопутствующая разработка модели машинного обучения позволяет с высочайшей точностью, превышающей 99%, сравнивать и анализировать уникальные узоры, созданные метками.