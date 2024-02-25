Европейский Союз сталкивается с внутренними разногласиями относительно использования замороженных российских активов для восстановления Украины

В условиях продолжающегося конфликта на Украине, международное сообщество сталкивается с серьезным вызовом: как максимально эффективно использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, не нарушая при этом международное право и не подрывая финансовую стабильность. Согласно последним отчетам, включая публикацию в Corriere della Sera, в Европейском Союзе возникли сомнения касательно возможности конфискации и последующего использования данных средств в пользу Украины.

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Ключевые фигуры в Берлине, Париже, а также представители Европейской комиссии и Европейского центрального банка выражают озабоченность по поводу правовых и экономических последствий, которые может повлечь за собой подобное решение. Несмотря на это, на недавнем саммите G7 президент США Джо Байден обозначил эту тему как приоритетную, получив при этом поддержку от Великобритании. Впрочем, в итоговом документе саммита говорится лишь о намерении углубить изучение всех аспектов предложения.

Идея о конфискации замороженных российских активов и их использовании для восстановления Украины находится в центре глобального диалога с момента начала конфликта. Оцениваемая сумма замороженных средств в районе 300 миллиардов долларов открывает значительные перспективы для поддержки пострадавшего от войны государства. Тем не менее, Россия решительно осуждает подобные предложения, считая их нарушением международных норм, хотя некоторые западные лидеры, такие как премьер-министр Великобритании, призывают к более решительным действиям.