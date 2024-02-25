ИИ-ускорители NVIDIA Blackwell сразу будут в дефиците

NVIDIA предвидит огромный интерес к своим новейшим ИИ-ускорителям из серии Blackwell, прогнозируя, что эти продукты могут быстро стать дефицитными после появления на рынке. Источник информации, портал Seeking Alpha, указывает на ожидания компании относительно спроса, который, вероятно, превысит предложение аналогично текущей ситуации с ускорителями серии Hopper H100, поставки которых теперь занимают до года.

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Дженсен Хуанг, руководитель NVIDIA, выразил надежду на компромисс между стремлением удовлетворить растущий спрос на продукцию и ограниченными возможностями производства. Колетт Кресс, занимающая должность финансового директора, также подтвердила, что первые партии новых ускорителей Blackwell могут не покрыть все потребности рынка из-за высокого интереса.

Серия Blackwell представит собой новаторский шаг в разработке ИИ-ускорителей с использованием чиплетной архитектуры, что может упростить их производство, но усложняет финальную сборку. Эти ускорители обещают значительные улучшения в выполнении задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

Кроме того, NVIDIA готовит к выпуску несколько специализированных продуктов, в том числе B40 для бизнес-потребителей и гибридный ускоритель GB200, который объединяет в себе ускоритель B100 и процессор Arm Grace, а также GB200 NVL, предназначенный для работы с крупными языковыми моделями.