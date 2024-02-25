Microsoft разрабатывает для Windows 11 функцию "Speak for me", позволяющую озвучивать текст голосом пользователя или одним из предустановленных голосов.

В скором времени Windows 11 предложит своим пользователям новую функцию под названием "Speak for me", разработанную корпорацией Microsoft. Эта инновация позволит компьютерам озвучивать текст с использованием голоса владельца или одного из предустановленных вариантов. Информация об этом появилась на портале Windows Latest.

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Пока функция находится в стадии разработки и недоступна широкой публике без внесения определенных изменений в систему. "Speak for me" обещает стать незаменимым помощником для людей с особыми потребностями и тех, кто предпочитает слушать тексты, а не читать их самостоятельно.

В текущей версии доступна поддержка нескольких языков, включая английский (различные диалекты), китайский, французский, немецкий, японский, корейский, португальский и испанский. Пока что русский язык не поддерживается, но возможно, это изменится в будущем.

Особенностью "Speak for me" является высокое качество синтезированного голоса, который, по отзывам, звучит удивительно естественно и не напоминает роботизированные голоса, к которым многие привыкли.

Ожидается, что официальный запуск функции состоится в рамках обновления Windows 11 24H2 осенью 2024 года. Также было заявлено о планах обновления пользователей старых версий Windows 11 до последней, чтобы все могли воспользоваться новыми возможностями.