Samsung анонсирует Galaxy Ring - инновационное смарт-кольцо в рамках выставки MWC 2024.

В рамках предстоящей выставки MWC 2024 в Барселоне, которая запланирована на конец февраля, Samsung готовится удивить публику анонсом своего уникального устройства - интеллектуального кольца Galaxy Ring.

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Это новшество является частью стратегии Samsung по расширению ассортимента продуктов в области умного здоровья, предлагая инновационный аксессуар для отслеживания ключевых показателей здоровья пользователя.

Galaxy Ring, представляет собой революционный шаг компании в сегменте носимых устройств. Этот миниатюрный гаджет обещает предоставить возможности, сравнимые с современными смарт-часами и фитнес-трекерами, в том числе мониторинг сердечного ритма, уровня стресса и анализ качества сна, но в более изысканном и удобном исполнении.

Детали о спецификациях Galaxy Ring, его стоимости и точных сроках релиза пока не раскрыты. Ожидается, что на выставке MWC 2024 посетителям будет представлена только предварительная версия устройства, с полноценным выпуском, запланированным на более поздний период.