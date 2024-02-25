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Mirakl
Ученые обнаружили новую угрозу для смартфонов в беспроводных зарядных устройствах
Найден способ взламывать и на расстоянии физически уничтожать современные iPhone и Android-смартфоны

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Новое исследование, проведенное совместно специалистами Университета Флориды и экспертами по безопасности из компании CertiK, обнаружило серьезную уязвимость в беспроводных зарядных устройствах, которые мы используем каждый день. Оказывается, эти удобные гаджеты могут превратиться в инструменты для взлома и даже физического повреждения смартфонов – и все это на расстоянии, без какого-либо физического контакта с устройством.

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Исследователи выяснили, что злоумышленники могут использовать электромагнитные помехи, генерируемые зарядными станциями, для нанесения вреда. Это включает в себя не только возможность удаленного взлома устройств, работающих как на iOS, так и на Android, но и риск перегрева аккумулятора до критических температур, что может привести к его воспламенению.

Проблема заключается в том, что хакеры могут манипулировать энергией, поступающей в зарядное устройство, создавая таким образом помехи, которые затем используются для изменения работы магнитного поля, необходимого для зарядки. Самое удивительное, что для этого им не нужно вносить изменения в саму зарядку – достаточно вмешательства в электросеть поблизости.

Эксперименты, продемонстрированные учеными, показали, что такой метод может быть использован для активации скрытых голосовых команд на смартфоне, что открывает дорогу к его полному контролю. В худшем случае это может привести к краже личных данных или даже физическому уничтожению устройства через его перегрев.

#новости
Источник: cnews.ru
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