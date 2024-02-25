Росатом разработал уникальный квантовый компьютер на ионной платформе, превосходящий по качеству операций своего 25-кубитного предшественника на атомной основе.

В рамках своей стратегии по развитию квантовых технологий, Росатом успешно разработал квантовый компьютер на 20 кубитах, используя инновационную ионную платформу. Это достижение ставит разработку на шаг впереди 25-кубитного аналога на базе атомов, устанавливая новые стандарты в качестве выполнения операций. По словам Руслана Юнусова, советника главы корпорации, ключевым аспектом в разработке квантовых компьютеров является не столько количество кубитов, сколько их эффективность и способность к выполнению сложнейших вычислений.

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В контексте оценки потенциала квантовых машин предложен новый подход, акцентирующий внимание на "квантовом объеме", который учитывает как численность, так и качество кубитов, предлагая более комплексный взгляд на производительность устройств.

Несмотря на технологический прогресс, в Росатоме отмечают, что практическое применение квантовых вычислений все еще находится на стадии исследования. Квантовые алгоритмы, разрабатываемые корпорацией, исследуются в контексте создания новых энергетических установок и аккумуляторных систем, а также в оптимизации логистических процессов и молекулярном моделировании.

Эксперты предсказывают, что уже к 2024-2025 годам Россия представит квантовые компьютеры на 1000 кубитов, доступ к которым будет осуществляться через специализированные облачные платформы, что расширяет границы возможного в области вычислительной техники и научного поиска.