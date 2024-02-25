Аэропорт Пулково вводит автоматизированные турникеты eGate для ускорения процесса посадки на рейсы российских авиакомпаний

В аэропорте Пулково стартовал проект по обновлению процесса посадки пассажиров на внутренние рейсы. С внедрением современных турникетов eGate отечественного производства «ЭЛСИ», пассажирам предоставляется возможность самостоятельно пройти контроль посадочных талонов или QR-кодов на мобильных устройствах. Этот шаг является частью стратегии импортозамещения и направлен на повышение эффективности и безопасности аэропортовых процедур.

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Разработанные с применением высококачественной нержавеющей стали, турникеты оборудованы датчиками для мониторинга движения и ручной клади пассажиров, что позволяет оперативно передавать данные сотрудникам аэропорта. Внедрение такой системы значительно ускоряет процесс посадки, снижая время ожидания для пассажиров. На данный момент технология реализована на двух выходах, и до конца текущего года ожидается полное оснащение всех выходов на посадку внутренних рейсов турникетами eGate.

В дополнение к нововведению в сфере посадки, Пулково также активизирует меры по обеспечению безопасности, в том числе через внедрение системы обнаружения беспилотников. Это позволит укрепить защиту воздушного пространства аэропорта и минимизировать риски, связанные с нежелательным проникновением.