Спутник "Метеор-М" №2-4, предназначенный для мониторинга Северного морского пути и выполнения ряда важных научных задач, готовится к запуску с космодрома Восточный.

На космической площадке Восточный идут последние приготовления к отправке в космос климатического спутника "Метеор-М" №2-4. Эта миссия, запланированная на предстоящий февраль, обещает открыть новые горизонты в мониторинге Арктического региона, в том числе Северного морского пути, благодаря установленному на борту высокотехнологичному оборудованию.

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Спутник, представляющий собой часть более широкой программы наблюдения за Землей, оснащен инструментарием для всепогодного радиолокационного мониторинга и изучения гелиогеофизических явлений. Важной особенностью "Метеор-М" №2-4 является его способность собирать данные для системы КОСПАС-САРСАТ, что повышает безопасность в морских и авиационных путешествиях по всему миру.

Процесс подготовки к запуску включает в себя серию тщательных проверок и операций: от накатки головного обтекателя до сборки с разгонным блоком "Фрегат". Команда космодрома Восточный проводит все необходимые тесты оборудования стартового комплекса, гарантируя, что системы полностью готовы к миссии.

"Метеор-М" №2-4, уже шестой по счету в своей серии, был доставлен на космодром в декабре 2023 года. Его задачи расширяются до контроля климатических условий, а также до сбора и передачи данных с измерительных платформ, что предоставляет уникальные возможности для научных исследований.

Запуск ракеты "Союз-2.1б" с "Метеор-М" №2-4 на борту станет значимым шагом в исследовании Арктики и мониторинге глобальных климатических изменений. Эта миссия укрепит позиции России в области космических исследований и внесет вклад в безопасность морских и воздушных путей в сложных арктических условиях.