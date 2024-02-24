Минобороны России модернизировало танк Т-62М, оснастив его динамической противокумулятивной защитой и специализированной антидронной крышей, а также улучшенным камуфляжем и теплозащитным кожухом на пушке, что значительно повысило его выживаемость на поле боя.

Российские вооруженные силы представили обновленную версию легендарного танка Т-62М, значительно усиленную благодаря последним достижениям в области военных технологий. Разработанная конструкторским бюро "Уралвагонзавод", эта модификация исторического советского танка Т-62 обзавелась продвинутой противокумулятивной динамической броней и инновационной системой защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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Инженеры оснастили Т-62М специальным козырьком-домиком, который служит надежным щитом против атак с воздуха, включая дроны, которые становятся всё более распространенным средством ведения разведки и нанесения ударов. Этот элемент защиты в сочетании с эффективным камуфляжем, оптимизированным для лесистых и гористых территорий, значительно снижает вероятность обнаружения танка противником.

Для улучшения скрытности и повышения точности стрельбы на пушке танка установлен уникальный теплозащитный кожух. Это нововведение помогает равномерно рассеивать тепло после выстрелов, минимизируя тепловой след и увеличивая точность дальнейших выстрелов благодаря стабилизации температуры ствола.

Не менее внимания уделили и защите нижней части машины. Специализированные противокумулятивные экраны толщиной 10 мм, установленные в днище, обеспечивают дополнительную защиту от взрывов фугасных снарядов и мин, повышая безопасность экипажа в сложных боевых условиях.