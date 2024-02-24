Минпромторг России расширил список автомобилей для госзакупок, включив иностранные и отечественные бренды, что свидетельствует о стремлении обновить автопарк чиновников и поддержать локализацию производства.

Российский Минпромторг расширил перечень автомобилей, рекомендованных для государственных закупок, включив в него иностранные марки. Среди новинок - 35 моделей от 12 различных производителей, подтверждая стремление обновить автопарк чиновников современными и надежными транспортными средствами.

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В список вошли модели китайского производства с итальянскими корнями - SWM G05 Pro и G01, разработанные с учетом итальянского дизайна. Китайский бренд BAIC также представлен несколькими моделями, включая U5 Plus, X35, X55, BJ40 Plus и X7, уже завоевавшими популярность среди российских автолюбителей.

Особое внимание привлекает модель Citroën C5 Aircross, производство которой установлено на заводе Stellantis в Калужской области, подчеркивая важность локализации производства иностранных автомобилей в России.

Дополнительно, в перечень госзакупок попали автомобили отечественных брендов, таких как «Соллерс» с моделью ST6 и «Амберавто» с моделью А5, подчеркивая стремление поддерживать российские предприятия и развивать отечественное автомобилестроение.

Отмечается, что предпочтение отдается автомобилям с российским VIN-номером, собранным в стране в рамках инвестконтрактов, что гарантирует высокое качество сборки и соответствие местным стандартам.

Среди прочего, сообщается о намерении использовать автомобили Aurus для перевозки высших официальных лиц страны, включая спикера Государственной Думы и его заместителей, что подчеркивает значимость и статус данного отечественного бренда.

В целом, обновление списка автомобилей для госзакупок отражает стремление обеспечить российских чиновников современными, надежными и комфортабельными транспортными средствами, а также поддержать отечественное производство и укрепить сотрудничество с иностранными партнерами в автомобильной индустрии.