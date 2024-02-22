"Пробуждение" приложений из спящего режима экономит ресурсы аккумулятора

Константин Горбунов, специалист в области защиты от сетевых угроз и разработчик веб-проектов, поделился советом о том, как экономно использовать заряд аккумулятора смартфонов на Android. По его словам, поведение пользователей, предпочитающих часто закрывать приложения, может негативно сказаться на продолжительности работы устройства.

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Сравнивая процесс запуска приложений с разогревом авто в зимнее время, Горбунов подчеркивает аналогию в высоких энергетических затратах обоих действий. Основная нагрузка приходится на аккумулятор и процессор, когда приложение запускается снова после его полного закрытия.

Эксперт поясняет, что при минимизации приложения его состояние и данные сохраняются в память устройства. Это позволяет Android быстро "пробудить" приложение из спящего режима, избегая повторной полной загрузки и, соответственно, экономя ресурсы батареи.

В отличие от этого, когда пользователь решает полностью закрыть приложение и затем открывает его вновь, системе приходится затрачивать дополнительную энергию на загрузку всех компонентов с нуля. Это не только увеличивает потребление заряда батареи, но и ведет к износу аккумулятора из-за частых перезагрузок.

Для оптимизации использования заряда аккумулятора и продления жизни устройства, Горбунов советует избегать частого полного закрытия приложений, предпочитая оставлять их работать в фоновом режиме. Это позволит снизить количество циклов перезагрузки, тем самым уменьшая энергопотребление и обеспечивая более долгую работу смартфона без подзарядки.