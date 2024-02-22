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Mirakl
Минобороны Франции обвинил РФ в "агрессивном поведении" в отношении французских вооружённых сил
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню выразил обеспокоенность по поводу поведения России

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Себастьян Лекорню, возглавляющий министерство обороны Франции, в беседе с радиостанцией RTL поднял вопрос о действиях России, которые он оценил как агрессивные в отношении французской армии. Он упомянул инцидент с приближением российского военного корабля к берегам Сены, достигнув границ территориальных вод, интерпретируя это как попытку запугивания со стороны России.

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По словам Лекорню, подобные действия от России указывают на ее стремление проявлять агрессию, играя на грани допустимого в международных отношениях. Это заявление вызвало обсуждение отношений между Россией и Европой, подчеркивая натянутость в диалоге между сторонами.

Владимир Путин, президент России, ранее высказывался о том, что Россия не стремится к конфликту с европейскими государствами или нападению на членов Североатлантического альянса. Эти утверждения вносят элемент неопределенности в оценку текущей ситуации, подчеркивая сложность взаимоотношений между Россией и Францией на фоне общей напряженности в связях между Россией и западными странами.


#новости
Источник: ria.ru
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