Россия намерена оставаться в авангарде всех инноваций в мировой космонавтике и вернуть лидерство по запускам ракет.

Российская космическая отрасль вступает в новую эру развития, ставя перед собой амбициозные задачи, направленные на возвращение страны в число мировых лидеров по космическим запускам. Под руководством главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, ведомство сформулировало целостную стратегию, охватывающую все аспекты космонавтики — от создания спутников до разработки многоразовых ракетных систем и пилотируемых космических программ.

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Одной из ключевых задач стало обновление ракетного парка к 2028-2029 годам. В этом контексте выделяется работа над перспективным ракетным комплексом «Амур-СПГ», который разрабатывается с учетом последних технологических достижений. Этот многоразовый ракетный носитель, использующий кислородно-метановый двигатель РД-0177, обещает стать прорывом в ракетостроении благодаря своей экономичности и экологичности.

Особое внимание уделяется специальным проектам Минобороны и Фонда перспективных исследований, включая разработку сверхлегкого многоразового носителя на сжиженном природном газе. Этот проект, характеризующийся использованием новейших сплавов и композиционных материалов, уже показал свою эффективность на стадии испытаний экспериментальных образцов.

«Роскосмос» также активно работает над расширением возможностей Международной космической станции и созданием Российской орбитальной станции (РОС), что открывает новые горизонты для научных исследований и развития пилотируемой космонавтики.



