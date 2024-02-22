На российские автомобили начнут ставить отечественные подушки и ремни безопасности

В рамках стратегии укрепления автомобильной промышленности России компания «Соллерс» объявила о запуске проекта по производству подушек безопасности и ремней безопасности на российской территории. Этот шаг станет знаковым для отрасли, поскольку позволит существенно повысить уровень локализации ключевых компонентов автомобилей и укрепить позиции отечественного производства на рынке.

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Инвестиционный вклад в проект достигает 1,5 млрд рублей, при этом Фонд развития промышленности уже предоставил льготный заем в размере 1,2 млрд рублей. Данные средства будут направлены на оснащение производства в Ульяновске, на площадке индустриального парка УАЗ, современным оборудованием. Среди планируемых к закупке технологий — пенозаливочные машины, линии для сборки и монтажа компонентов, оборудование для испытаний и контроля качества продукции.

Планы по запуску производства к 2025 году предполагают не только обеспечение рынка качественными отечественными системами безопасности, но и создание новых рабочих мест — более двухсот специалистов найдут применение своим навыкам на новом предприятии. Произведенные компоненты будут устанавливаться не только в модели автомобилей под брендом «Соллерс», но и предлагаться другим российским автопроизводителям, что способствует унификации и повышению стандартов безопасности на всем рынке.

Неофициальная информация о возможном сотрудничестве с китайскими партнерами и использовании их технологий пока не нашла подтверждения, акцентируя внимание на разработке и внедрении собственных инновационных решений в сфере систем безопасности.

Таким образом, инициатива «Соллерс» по созданию отечественного производства подушек безопасности и ремней безопасности является значимым шагом в сторону повышения независимости и конкурентоспособности российской автомобильной промышленности, а также вкладом в безопасность и надежность автомобилей, выпускаемых в России.