Российская армия пополнилась модернизированными боевыми машинами пехоты БМП-1 АМ «Басурманин», обладающими улучшенными боевыми характеристиками для противодействия легкобронированной технике и беспилотникам.

Вооруженные силы России усиливают свои ряды новейшей партией модернизированных БМП-1 АМ «Басурманин», подготовленных к поставке отечественным производителем «Высокоточные комплексы». Эти боевые машины, пережившие глубокую модернизацию на производственных мощностях Рубцовского машиностроительного завода, предназначены для усиления боевых возможностей армии в условиях современного ведения боевых действий.

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В процессе модернизации «Басурманина» был проведен ряд значительных улучшений: основные узлы и агрегаты были либо полностью восстановлены, либо заменены на новые, что обеспечило машинам повышенный уровень надежности и продлевает срок их службы. Кроме того, каждая боевая машина подверглась строгим испытаниям, включая обязательные выстрелы из основного вооружения, чтобы гарантировать ее готовность к эксплуатации в полевых условиях.

«Басурманин» обладает рядом существенных технических преимуществ, в том числе оснащенностью 30-мм автоматической пушкой от БТР-82А, усовершенствованной системой управления огнем и двухплоскостным стабилизатором вооружения. Это позволяет машине эффективно взаимодействовать с легкобронированной техникой и низколетящими целями, включая беспилотные летательные аппараты и вертолеты, на расстоянии до двух километров. Важной особенностью модели является интеграция противотанкового комплекса «Метис», который увеличивает огневую мощь БМП, позволяя поражать бронированные цели с пробитием брони до 950 мм.

Дополнительно, улучшения коснулись плавучести и водоходности машины за счет установки специальных водоизмещающих крыльев, что расширяет возможности ее использования в различных географических и климатических условиях.