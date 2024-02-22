«Сбер» объявил о начале активного поиска инженеров и специалистов в области искусственного интеллекта.

В рамках стратегической инициативы, «Сбер» объявил о старте масштабного поиска специалистов в сфере искусственного интеллекта. Задача новой команды - разработка уникальных антропоморфных роботов, оснащенных передовыми мультимодальными нейросетями. Эти технологии позволят роботам самостоятельно принимать решения о перемещении и ориентации в окружающем пространстве.

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Проект нацелен на создание инновационного ИИ, который быстро адаптируется и обучается на основе небольшого количества данных. Это станет фундаментом для разработки роботов, способных эффективно функционировать в разнообразных сценариях. Инициатива поддерживается Станиславом Кузнецовым, заместителем председателя Сбербанка, который подчеркивает ее важность в рамках общей стратегии банка на период 2024-2026 годов. Основной акцент в этой стратегии - переход к бизнес-модели, в центре которой стоит человек и высокие технологии.

Для реализации этих амбициозных планов, Сбербанк анонсировал вложения в развитие сферы ИИ на сумму вплоть до 450 млрд рублей. На текущий момент в арсенале банка уже имеются роботы для выполнения специализированных задач, такие как сомелье, дезинфекторы и системы для автоматизации складских операций. Запуск проекта по созданию человекоподобных роботов подчеркивает стремление «Сбера» занять лидирующие позиции на рынке технологий и ИИ.