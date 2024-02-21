В контексте обвинений США в адрес России о разработке космического оружия, президент Владимир Путин заявил о мирных намерениях России в космосе и отсутствии планов по размещению ядерного оружия на орбите.

В ответ на возрастающую озабоченность США по поводу якобы разрабатываемого Россией космического оружия, президент Владимир Путин заявил, что Россия не размещает и не планирует размещение ядерного оружия на орбите Земли. Встреча с министром обороны Сергеем Шойгу стала поводом для президента подчеркнуть мирные намерения России в космическом пространстве, в отличие от обвинений, раздуваемых на Западе.

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Президент подчеркнул, что Россия всегда выступала и продолжает выступать против милитаризации космоса, следуя принципу прозрачности и международного сотрудничества в космической отрасли.

Споры вокруг ядерного космического буксира "Зевс", разрабатываемого Россией с 2010 года, обострились после заявлений в США о потенциальной угрозе такого оружия для американских спутников. Однако, как подчеркивают в России, "Зевс" предназначен для мирных исследований дальнего космоса, в частности, поиска жизни на спутниках Юпитера, и не имеет отношения к военным разработкам.

Реакция на обвинения США вылилась в ряд заявлений от российских ученых, подтверждающих исследовательский характер миссии "Зевс". В Институте космических исследований РАН подчеркнули, что проект направлен на выработку электроэнергии для научных целей, а не на создание оружия.

Тем не менее, заявления представителей США о возможном использовании Россией и Китаем космического пространства в военных целях вызывают обеспокоенность и дискуссии о необходимости международного диалога по демилитаризации космоса и разработке совместных мер по обеспечению его безопасности.