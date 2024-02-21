Яндекс представил новый сервис для прогнозирования распространения вулканического пепла, основанный на данных машинного обучения и математической модели атмосферного рассеивания.

Компания «Яндекс» представила передовой сервис, разработанный для точного прогнозирования траектории распространения вулканического пепла. Этот проект, созданный в сотрудничестве со Школой анализа данных «Яндекса» и сервисом «Яндекс Погода», станет незаменимым инструментом для спасательных служб, городских администраций и ученых-геофизиков. Он позволит оперативно информировать авиакомпании, местных жителей и туристов о потенциальной опасности, а также способствовать более эффективному устранению последствий вулканических выбросов.

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Технология сервиса универсальна и может быть адаптирована для использования в любой точке мира. В данный момент она уже помогает в мониторинге ситуации на Камчатке, где вулканическая активность ежегодно приводит к серьезным последствиям для местных жителей и инфраструктуры.

Сервис представляет собой интерактивную карту, демонстрирующую, как и куда будут двигаться облака пепла после вулканического выброса в ближайшие сутки. Основой для прогноза служит комбинация модели машинного обучения и математической модели рассеивания веществ в атмосфере, которые были адаптированы специалистами «Яндекс Погоды» для точного прогнозирования перемещения пепла.

Важной особенностью сервиса является использование большого объема архивных данных, включая фото и видео наблюдений за вулканами за последние 23 года, предоставленных Геофизической службой РАН. Эти данные были загружены в облачное хранилище Yandex Cloud, что позволило разработчикам обучить алгоритмы с высокой точностью предсказывать распространение пепла.

Помимо прямого назначения – помощи в минимизации последствий вулканических выбросов, сервис обладает потенциалом для использования в туристической индустрии, позволяя планировать маршруты с учетом безопасности. В дальнейшем планируется расширение функционала сервиса за счет включения моделей машинного обучения для оценки высоты и плотности пепла, а также возможность мониторинга других веществ в атмосфере.



