Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Япония инвестирует миллиарды долларов в проект Rapidus, чтобы вернуть лидерство в производстве чипов
Япония предпринимает масштабные усилия для возрождения своего лидерства в полупроводниковой отрасли, инвестируя миллиарды долларов в стартап Rapidus и привлекая крупных международных производителей чипов.

реклама

Стремясь вернуть свои позиции в мировой полупроводниковой индустрии, Япония делает ставку на новаторский проект Rapidus, целью которого является начало массового производства 2-нм чипов уже к 2027 году. Для страны, утратившей лидирующие позиции в этой сфере, задача кажется амбициозной, но благодаря значительным государственным инвестициям, сумма которых приближается к 4 трлн иен ($26,7 млрд), Япония намерена возродить свое величие в полупроводниковой отрасли.

реклама

Эти усилия приходятся на время, когда глобальное производство чипов сконцентрировано в регионах с высоким уровнем геополитической напряженности, таких как Тайвань и Южная Корея, что делает стратегию Японии особенно важной на фоне конфликта между США и Китаем за доступ к передовым технологиям. Помимо создания нового технологического гиганта Rapidus, Япония также привлекает внимание крупных международных игроков, таких как TSMC, которая уже ведет строительство заводов на японской территории, пользуясь государственными субсидиями.

Успех стратегии Японии будет зависеть не только от способности Rapidus достичь технологического прорыва, но и от привлечения инвестиций и найма квалифицированных специалистов в условиях острой нехватки рабочей силы в полупроводниковой отрасли. Сотрудничество с ведущими мировыми компаниями и исследовательскими центрами, включая IBM, которая помогает обучать японских инженеров, увеличивает шансы на успех этого амбициозного проекта.

Таким образом, Япония не только намерена восстановить свое доминирование в производстве чипов, но и укрепить свои позиции как надежного и инновационного партнера на международной арене в сфере высоких технологий.

#новости
Источник: 3dnews.ru
+
Написать комментарий (0)
Defense Post: Индия пытается продать Аргентине свои истребители Tejas
Владимир Путин: Россия всегда выступала против размещения ядерного оружия в космосе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi начинает выпуск HyperOS для большего количества устройств
5
Focus: Европейские компании переносят производство из Германии в Польшу
2
Евросоюз назовёт именем Навального режим санкций, накладываемых за нарушения прав человека
17
Ученые уточнили вероятное расположение гипотетической девятой планеты
2
Издание Tom's Hardware составило список лучших процессоров AMD за всю историю
23
Bild: В Германии придумали "хитрый план" как передать Украине дальнобойные ракеты Taurus
3
Прорыв в лазерных технологиях от российских ученых НИИ "Полюс"
2
Разработчик архитектур K8 и Zen Джим Келлер назвал CUDA "болотом"
10
Хуситы впервые попытались использовать подводные беспилотники для атаки кораблей США
3
На грядущем аукционе будет продан уникальный Porsche 911 Turbo 3.6 S за 1 млн долларов
+
"РВ": ВСУ пришлось использовать танки Leopard в момент острейшей ситуации в битве за село Победа
8
Российский оверклокер установил три мировых рекорда при помощи Intel Core i7-14700KF на частоте 5.7 ГГц
9
Астрономы обнаружили чёрную дыру J0529-4351, в 17 миллиардов раз больше нашего Солнца
+
Новое поколение процессоров AMD Zen 5 обещает революционный прирост производительности
9
Представлена первая официальная версия Android 15: главные новшества и сроки обновления
+
Disney обвинила зрителей в провале фильмов киновселенной «Marvel», «Звёздных войн» и «Русалочки»
8
США и Россия продолжат сотрудничество в космосе даже после вывода МКС из эксплуатации
1
«Ростех»: Курганмашзавод отгрузил первую партию БМП-3 в этом году
3
NBC News: США работают над предоставлением Украине ракет ATACMS большей дальности
+
Samsung анонсировала новые технологии звука Auracast, 360 Audio и Auto Switch на своих устройствах
2

Популярные статьи

10 недорогих процессоров для игровых ПК с лучшим соотношением цены и производительности в 2024 году
13
ТОП-15 игровых корпусов для компьютера, актуальных в 2024 году – от бюджетных до флагманских
42
Самые выгодные видеокарты NVIDIA и AMD для 1080р и 2К на российском рынке на конец февраля 2024 года
49
Banishers: Ghosts of New Eden - слишком "душная" RPG (краткий обзор)
1
Итоги гоночного уик-энда 17-18 февраля
+
Как я боролся с хотспотом в 105℃ на Gigabyte RTX 2070 Super
31
История о непростой установке второго жёсткого диска в системный блок Lenovo H50-00 (90C10022RS)
23
На Западе считают, что у Китая может не хватить живой силы для захвата Тайваня
137
Китай обвалил мировые цены на никель с $50 000 до $16 000 за тонну
+
Малыш из прошлого - крошечный тачфон из 2010 в современных реалиях
3

Сейчас обсуждают

klopcha
20:20
Особенно когда глобальное потепление сделает в Сибири чудесные тропики.
На Западе считают, что у Китая может не хватить живой силы для захвата Тайваня
klopcha
20:19
Самый дельный комментарий. Никакой политоты и прочей ерунды. Только рептилойды негодуэ.
На Западе считают, что у Китая может не хватить живой силы для захвата Тайваня
Windmark
20:19
Легендарный это е398 , l7e , v3i . Потом Соньки и волкманы пошли обалденные. Нокии Xpress music . )))
Вспоминаем легендарный Motorola C350 - модульная ностальгия
Amogus54
20:18
GPU-Z, но не на всех картах есть такой датчик. На старых его нет
Как я боролся с хотспотом в 105℃ на Gigabyte RTX 2070 Super
Бахтиёр Кудратуллаев
20:18
на авито за 20к за 5 мин купят. 10к профит чё плохо чтоли
7 процессоров AMD на все случаи жизни, подходящие для апгрейда и новой сборки ПК
klopcha
20:18
Ага, забросать тушками. За свободный, независимый Китай!
На Западе считают, что у Китая может не хватить живой силы для захвата Тайваня
SMA
20:18
и ржавеет и колеса отваливаются, прям топ надо брать )))
Инженер Tesla ответил на многочисленные заявления о том, что Cybertruck ржавеют под дождем
Вася Ягодкин
20:16
Аэродинамичный, ты пойми у меня всё упаковано по высшему разряду. Зачем мне твой хлам?
7 процессоров AMD на все случаи жизни, подходящие для апгрейда и новой сборки ПК
Бахтиёр Кудратуллаев
20:12
учись студент. где еще купиш такой проц за 10к...
7 процессоров AMD на все случаи жизни, подходящие для апгрейда и новой сборки ПК
Вася Ягодкин
20:08
Аэродинамичный, поздняк тебе метаться.
7 процессоров AMD на все случаи жизни, подходящие для апгрейда и новой сборки ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем