Япония предпринимает масштабные усилия для возрождения своего лидерства в полупроводниковой отрасли, инвестируя миллиарды долларов в стартап Rapidus и привлекая крупных международных производителей чипов.

Стремясь вернуть свои позиции в мировой полупроводниковой индустрии, Япония делает ставку на новаторский проект Rapidus, целью которого является начало массового производства 2-нм чипов уже к 2027 году. Для страны, утратившей лидирующие позиции в этой сфере, задача кажется амбициозной, но благодаря значительным государственным инвестициям, сумма которых приближается к 4 трлн иен ($26,7 млрд), Япония намерена возродить свое величие в полупроводниковой отрасли.

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Эти усилия приходятся на время, когда глобальное производство чипов сконцентрировано в регионах с высоким уровнем геополитической напряженности, таких как Тайвань и Южная Корея, что делает стратегию Японии особенно важной на фоне конфликта между США и Китаем за доступ к передовым технологиям. Помимо создания нового технологического гиганта Rapidus, Япония также привлекает внимание крупных международных игроков, таких как TSMC, которая уже ведет строительство заводов на японской территории, пользуясь государственными субсидиями.

Успех стратегии Японии будет зависеть не только от способности Rapidus достичь технологического прорыва, но и от привлечения инвестиций и найма квалифицированных специалистов в условиях острой нехватки рабочей силы в полупроводниковой отрасли. Сотрудничество с ведущими мировыми компаниями и исследовательскими центрами, включая IBM, которая помогает обучать японских инженеров, увеличивает шансы на успех этого амбициозного проекта.

Таким образом, Япония не только намерена восстановить свое доминирование в производстве чипов, но и укрепить свои позиции как надежного и инновационного партнера на международной арене в сфере высоких технологий.