LG Innotek разрабатывает новаторскую автомобильную камеру с системой быстрого подогрева, способную эффективно бороться с обледенением при температуре до -18°C за 4 минуты

LG Innotek, южнокорейский технологический гигант, анонсировал разработку уникальной автомобильной камеры, оборудованной системой быстрого подогрева. Это новшество призвано обеспечить надежную работу систем активной помощи водителю даже в самых суровых зимних условиях. Камера способна избавляться от льда в экстремальных условиях до -18°C всего за четыре минуты, что в два раза быстрее, чем устройства предыдущего поколения.

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Данное технологическое решение было представлено на международной выставке CES 2024, вызвав значительный интерес среди специалистов и публики. Особенностью камеры от LG Innotek является не только ускоренный процесс оттаивания, но и экономичность в потреблении энергии — устройство требует не более 4 Вт. Инновационное сочетание материалов позволяет достичь высокой эффективности нагрева без ущерба для работы оптической системы.

Производитель подчеркивает, что камера оснащена функцией автоматического предотвращения обмерзания в процессе эксплуатации, поддерживая температуру линзы на уровне, исключающем формирование льда. Это обеспечит водителям более безопасное и комфортное вождение в зимнее время, устраняя необходимость в ручном оттаивании камер перед поездкой.

Планы LG Innotek по внедрению этой камеры включают предложение продукта потенциальным клиентам и налаживание массового производства к 2027 году. Улучшенные характеристики и эффективность новой камеры обещают стать значительным преимуществом для автомобильной индустрии, повышая безопасность и удобство водителей в зимних условиях.