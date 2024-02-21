В России набирает обороты новая мошенническая схема, связанная с предложениями кэшбека от несуществующих акций онлайн-магазинов и маркетплейсов.

В преддверии праздников и во время больших распродаж мошеннические схемы в России приобретают новые обороты. Недавно эксперты по кибербезопасности из «Лиги цифровой экономики» раскрыли схему, в которой злоумышленники использовали обещание кэшбека для обмана граждан. Дмитрий Саков, глава группы испытательной лаборатории, поделился, что аферисты активно применяют обещания щедрых бонусов за якобы задержки в доставке товаров, чтобы убедить потенциальных жертв предоставить свои личные и финансовые данные.

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Мошенники, воспользовавшись доверчивостью клиентов, получают доступ к личным кабинетам в онлайн-магазинах и маркетплейсах, изменяют адреса доставки и используют привязанные к аккаунтам банковские карты для своих покупок. Эта схема показывает, что традиционное телефонное мошенничество адаптировалось к новым цифровым реалиям, принимая форму фишинговых атак через мессенджеры, социальные сети и телефонные звонки.

Эксперты подчеркивают, что фишинг остается одной из наиболее распространенных форм мошенничества, угрожающего безопасности пользователей не только в России, но и за ее пределами. В связи с этим гражданам рекомендуется быть крайне осторожными при получении предложений о кэшбеке и других бонусах, особенно если для их получения требуется предоставление личных данных или информации о платежных средствах.