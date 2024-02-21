Лаборатория Касперского" сообщает о значительном увеличении количества и сложности кибератак.

По последним данным от специалистов "Лаборатории Касперского", мир наблюдает значительное увеличение количества и сложности кибератак, осуществляемых с использованием программ-вымогателей. Эта тенденция была подробно освещена в ходе события Kaspersky CyberSecurity Weekend, прошедшего в Малайзии.

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Операторы программ-вымогателей превратили свою деятельность в прибыльный бизнес, генерирующий миллионные доходы за счет требования выкупов у атакованных компаний. Такие атаки становятся все более целенаправленными, при этом хакеры внимательно выбирают свои цели, в том числе среди государственных учреждений, крупных предприятий и отдельных коллективов.

За прошлый год, по оценкам "Лаборатории Касперского", вымогатели смогли собрать более $1 миллиарда. Дмитрий Галов, руководитель исследовательского центра, отметил растущую агрессивность и настойчивость киберпреступников. Они требуют огромные выкупы, а в случае отказа угрожают публичным разглашением конфиденциальной информации, что может привести к значительным репутационным и финансовым потерям для пострадавших организаций.

Эксперты предупреждают, что в некоторых случаях платить выкуп вымогателям может показаться менее рискованным решением, чем столкновение с последствиями утечки данных. Однако это также ведет к поддержке незаконной деятельности хакеров и потенциально способствует дальнейшим атакам.

Ситуация требует от компаний не только пересмотра своих стратегий безопасности, но и разработки комплексных планов по предотвращению и реагированию на киберугрозы, что подразумевает использование последних разработок в области кибербезопасности и обучение персонала.