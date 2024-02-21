Ученые, включая специалистов из НИУ ВШЭ, создали уникальную компьютерную модель, симулирующую семантическую деменцию и ее воздействие на понимание языка.

В рамках передового научного проекта, осуществленного коллективом ученых с участием экспертов из Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), была разработана передовая вычислительная модель. Эта модель представляет собой симуляцию семантической деменции, заболевания, при котором человек испытывает затруднения с пониманием языка из-за постепенной потери смысла слов. Используя данную модель, исследователи смогли наглядно продемонстрировать процесс деградации понимания объектов и действий, что приводит к значительным нарушениям в способности общаться.

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Публикация результатов исследования в журнале Scientific Reports открывает новые горизонты для изучения механизмов работы мозга и влияния на него семантической деменции. С помощью моделирования нейронных сетей ученые смогли визуализировать, как именно нарушения в белом веществе мозга более пагубно влияют на речевые функции, чем аналогичные поражения в сером веществе.

Этот прорыв в нейронауке не только углубляет понимание семантической деменции как заболевания, но и открывает пути для разработки новых методик лечения и реабилитации пациентов. Исследование дает основание для создания целенаправленных терапевтических подходов, направленных на замедление или остановку прогрессирования заболевания, а также на восстановление утраченных языковых способностей.



