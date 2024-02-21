Недавнее обновление безопасности для Windows 11, индексируемое как KB5034765, вызвало серьезные сбои в работе "Проводника" и других ключевых компонентов системы, делая ее использование крайне проблематичным.

В последнем обновлении безопасности для Windows 11, выпущенном Microsoft, был обнаружен серьезный дефект, нарушающий стабильность операционной системы. Обновление, обозначенное индексом KB5034765, приводит к частым сбоям "Проводника", краеугольного камня пользовательского интерфейса Windows, что делает работу с системой затруднительной.

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Исследование, проведенное специалистами из Windows Latest, показало, что после установки данного патча возникают ошибки в работе "Проводника", особенно при попытках перезагрузки или выключения компьютера. Пользователи сталкиваются с сообщениями об ошибках, связанных с некорректной работой оперативной памяти, хотя диагностика памяти не выявляет никаких проблем.

Проблема оказалась настолько серьезной, что даже стандартные средства восстановления системы, такие как инструменты DISM и SFC, не смогли исправить ситуацию. Сложности возникают даже при попытке интеграции обновления в свежеустановленную систему, что не оставляет шансов на избежание сбоев.

Пользовательское сообщество уже начало обсуждение потенциальных решений проблемы, предлагая различные методы, включая очистку кэша центра обновлений Windows и удаление некоторых сторонних приложений. Однако подтвержденного способа устранения неполадок, вызванных обновлением KB5034765, на момент написания статьи найдено не было.

Этот инцидент подчеркивает риски, связанные с автоматическим установлением обновлений безопасности, и вновь ставит вопрос о качестве тестирования программного обеспечения перед его выпуском. Microsoft пока не представила официального решения проблемы, вызванной патчем безопасности, что оставляет пользователей перед лицом необходимости самостоятельного поиска временных решений.