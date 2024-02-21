Исследование Оксфордского университета выявило, что экспорт подержанных автомобилей из Великобритании в развивающиеся страны способствует увеличению углеродных выбросов и снижению топливной эффективности на глобальном уровне.

Исследование Оксфордского университета под руководством Сола Ньюмана пролило свет на недооцененную проблему экспорта подержанных автомобилей из Великобритании в развивающиеся страны. Результаты показали, что эти автомобили не только значительно загрязняют окружающую среду из-за высоких уровней выбросов CO2 и оксидов азота, но и имеют пониженную топливную эффективность.

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Анализ 1,3 миллиона отчетов технического обслуживания британских автомобилей, сравненный с данными о выбросах и топливной эффективности экспортируемых машин, выявил, что более 98% из них не соответствуют современным экологическим стандартам Евро-6, а почти половина не достигает даже уровня Евро-4.

Это открытие поднимает вопросы о необходимости пересмотра политики в области экспорта автомобилей, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение экологической ситуации в приемных странах и способствовать глобальным усилиям по снижению углеродных выбросов.