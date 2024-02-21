В супермаркетах столицы станет больше роботов для обслуживания покупателей

В московском торговом центре "Метрополис" появились необычные помощники - роботы-коты, которые привлекают внимание покупателей своей нестандартной функциональностью. Эти автоматизированные "кошачьи" сотрудники предназначены для обслуживания клиентов: они встречают посетителей, предлагают акционные товары и даже пожелают доброго дня, значительно облегчая работу персонала.

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Робокошки оснащены 3D-датчиками для обхода препятствий и могут самостоятельно отправляться на подзарядку, когда уровень заряда батареи падает. По словам Евгения Бабаева из X5 Group, первоначально такие роботы были разработаны как официанты, но позже адаптированы для нужд ритейла. В России и Китае уже используются подобные модели, которые выполняют функцию дополнительной полки и в то же время развлекают покупателей.

К робокошкам в "Метрополисе" присоединяется робот-уборщик, обеспечивающий чистоту в торговом зале. За работой каждого робота внимательно следит специально назначенный сотрудник, гарантируя эффективность их использования.

Внедрение робокошек - часть большего тренда по автоматизации обслуживания в медицинских и торговых учреждениях Москвы. В ноябре начался пилотный проект с участием этих роботов в трех столичных медучреждениях, где они помогают пациентам и сотрудникам, демонстрируя потенциал технологий в улучшении качества обслуживания и повседневной жизни горожан.



