Автотор» анонсировал начало продаж электрического седана «Амберавто A5», выделяющегося запасом хода в 520 км и современными технологиями.

Калининградский автопроизводитель «Автотор» представил рынку свою новейшую разработку - электрический седан «Амберавто A5». Этот автомобиль стал первым электромобилем под новым брендом, который выделяется своим значительным запасом хода в 520 км на одном заряде. Стоимость новинки установлена в размере 3,4 млн рублей, что ставит его в ряд с сопоставимыми по классу автомобилями, предлагая при этом преимущества электрической тяги.

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Электроседан, разработанный на основе китайского прототипа JMEV GSE, отличается современным дизайном и внушительными габаритами. Он обладает рядом технических особенностей, включая полностью независимую подвеску и электрический двигатель мощностью 160 л.с., что обеспечивает высокую динамику вождения.

В интерьере автомобиля реализованы современные технологии и комфорт, включая цифровую приборную панель, медиасистему с поддержкой Android Auto и ряд систем помощи водителю. Помимо технологического оснащения, «Амберавто A5» предлагает экономичность и экологичность за счет нулевых выбросов CO2.

С заявленным запасом хода в 520 км, «Амберавто A5» становится одним из самых привлекательных предложений на рынке электромобилей в России. Гарантия на батарею составляет 8 лет или 150 000 км пробега, что подчеркивает надежность и долговечность использования.

«Автотор» планирует активно работать над локализацией производства данной модели, что в перспективе позволит снизить стоимость автомобиля до 2,5 млн рублей и сделать его еще более доступным для широкого круга покупателей.