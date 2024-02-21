В России рассматривается идея значительного увеличения утильсбора на импортную сельхозтехнику, что может привести к росту цен на технику на 5-15 млн рублей за единицу

В России предлагается многократно увеличить утильсбор на импортную сельхозтехнику. Инициатива, поддерживаемая Минпромторгом, предусматривает увеличение налога в 5-10 раз на самоходные агрегаты, такие как тракторы, комбайны и опрыскиватели. Планируется, что дополнительные средства пойдут на поддержку отечественных производителей и развитие новых производств в данной отрасли. Это повлечет за собой значительное подорожание техники для конечных потребителей - на 5-15 млн рублей за единицу, что вызвало тревогу среди российских аграриев и дилеров сельхозтехники.

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Представители аграрного сектора выступают против такого решения, предлагая искать альтернативные пути поддержки отечественного машиностроения. Они опасаются, что увеличение стоимости импортной сельхозтехники приведет к повышению цен на аграрную продукцию и снижению рентабельности сельскохозяйственного производства в стране. В своих письмах к руководителям Минпромторга и Минсельхоза аграрии и дилеры излагают примеры возможного подорожания техники и призывают к пересмотру предложения.

Минпромторг в ответ на обращения заявил, что окончательное решение еще не принято, и подчеркнул, что любые будущие изменения будут зависеть от обстоятельств на рынке. В то же время, профессионалы сельхозиндустрии продолжают настаивать на необходимости более взвешенного подхода к вопросу поддержки отечественного производства, который не приведет к негативным последствиям для всей отрасли.