Международная операция ликвидировала опасный троян Warzone: арестованы два киберпреступника

В эпоху цифровизации безопасность в сети становится всё более актуальной темой. Недавно мировое сообщество стало свидетелем значительного успеха в борьбе с киберпреступностью: международные силовые структуры успешно нейтрализовали одну из наиболее опасных угроз последнего времени – троян Warzone, также известный как Ave Maria.

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Этот вредонос был разработан для получения несанкционированного доступа к компьютерам жертв, позволяя злоумышленникам не только красть конфиденциальные данные, но и устанавливать полный контроль над заражёнными системами. Развернутая международной коалицией правоохранительных органов операция ознаменовалась арестом двух ключевых фигур, стоящих за распространением этого троянца.

Примечательно, что Warzone предлагался в аренду по модели Malware-as-a-Service (MaaS) за сравнительно небольшую плату, что делало его доступным для широкого круга злоумышленников, не обладающих глубокими техническими знаниями. Такая модель существенно облегчала распространение трояна и увеличивала его вредоносное воздействие.

Задержанные операторы Warzone, 27-летний Даниэль Мели и 31-летний Принс Оньеозири Одинакачи, обвиняются в нанесении ущерба защищенным компьютерным системам и незаконной продаже инструментов для перехвата информации. Их арест стал возможен благодаря совместным усилиям спецслужб различных стран, включая США, Австралию, Канаду и многие другие.