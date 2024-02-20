Грядет искусственное повышение цен из-за решения Минфина

В ближайшем будущем российских потребителей и онлайн-ретейлеров ожидает значительное испытание: Министерство финансов РФ объявило о своем решении не поддерживать инициативу по сохранению действующего порога беспошлинного ввоза товаров из-за границы на уровне 1000 евро в месяц. Это решение может привести к масштабному росту цен на иностранные товары, представленные на популярных платформах вроде Ozon и "Яндекс.Маркет".

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Согласно опубликованной информации, Минфин предлагает сократить данный лимит в пять раз, до 200 евро, что сделает покупку за рубежом значительно менее привлекательной для россиян. Это изменение, как ожидается, приведет к увеличению стоимости товаров на внутреннем рынке, поскольку продавцы столкнутся с необходимостью уплаты 15% таможенной пошлины на большинство ввозимых товаров.

Внесение таких изменений в таможенную политику страны может оказать существенное влияние не только на конечных потребителей, но и на стратегии бизнеса крупнейших российских маркетплейсов, многие из которых активно зависят от импорта товаров. От решения Минфина особенно могут пострадать любители высокотехнологичной электроники и других категорий товаров, стоимость которых превышает новый предлагаемый лимит.

Эксперты предупреждают, что такие меры могут спровоцировать усиление "серого" импорта и уход рынка в тень, что, в свою очередь, негативно отразится на доходах государства от таможенных сборов и на безопасности потребителей. В то же время, некоторые аналитики видят в этом шанс для отечественных производителей усилить свои позиции на рынке за счет снижения конкуренции с иностранными товарами.

Однако, несмотря на потенциальные "плюсы" для внутренних производителей, многие россияне выражают обеспокоенность предстоящими изменениями, опасаясь роста цен и сужения выбора доступных товаров. В этой ситуации потребители и бизнес призывают правительство к диалогу и поиску компромиссных решений, которые позволят сбалансировать интересы всех сторон.